Навальный и Соболь начали травлю Федермессер из-за страха потерять «кормушку» в Мосгордуме

Москва, 17 июня. Сторонники блогера Алексея Навального затравили главу Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер для достижения своих политических целей, заявил Руслан Осташко в YouTube-канале PolitRussia.

Федермессер призналась, что не ожидала удара в спину от людей, с которыми, как она считала, у нее схожие взгляды на жизнь. Представители либеральных кругов вычеркнули ее из списка «своих», как только глава Фонда помощи хосписам встала на их пути, заметил Осташко.

Стоит отметить, что Федермессер, вероятно даже не подозревала, что может кому-то помешать: она просто решила баллотироваться в Мосгордуму, чтобы расширить свои возможности для помощи людям. О том, что в этом же округе решит выдвинуть свою кандидатуру соратница Навального Любовь Соболь, заранее руководитель «Веры» знать не могла.

Однако, выдвигая Соболь на выборы, либералы осознали, что их кандидат слабее Федермессер, которая идет во власть, чтобы продвигать благотворительность, а не зарабатывать деньги. Очевидно, что большинство москвичей знакомы с деятельностью «Веры» и доверяют ей. А Соболь нечем ответить конкурентке на предстоящих выборах: она не сделала ни для кого ничего.

Чтобы протащить Соболь во власть, так называемые «борцы за свободу» решили избавиться от Федермессер — вычеркнуть ее имя из списка кандидатов. Из-за их страха потерять «кормушку» в Мосгордуме в стране разворачивается настоящая травля в отношении главы «Веры». Сторонники Навального даже не обращают внимание на то, что их жертва разделяет либеральные взгляды.

Мнение Осташко разделяет и публицист, историк Армен Гаспарян, чья цитата приводится в ролике. Эксперт напомнил, кто именно требовал от Федермессер снять свою кандидатуру с выборов.

«Именно они [сторонники Навального] первыми начали требовать сняться с выборов, чтобы не мешать Cоболь на выборах. А ведь Нюта заявила о своей кандидатуре раньше. Как видно, для истинных либералов не так уж и важны права всех людей, — комментирует он ситуацию. — Собственная карьера и личные политические амбиции — вот то, что важно, ради чего они готовы затравить человека, который делает в этой жизни гораздо больше».

Федермессер в свою очередь призналась, что хотела, чтобы ее имя ассоциировалось с благотворительностью и помощью людям, а не с грязной политической игрой, которую затеяли Навальный и Соболь, поэтому она решила отказаться от участия в выборах.

Ранее Соболь устроила «погоню за сенсацией» и атаковала беременного главреда RT Маргариту Симоньян в коридорах радиостанции «Эхо Москвы». После этой встречи Симоньян госпитализировали, врачи предупредили ее об угрозе выкидыша.