МВД опровергло слухи о массовых увольнениях из столичного УВД из-за «дела Голунова»

Москва, 17 июня. Информация о массовом увольнении сотрудников полиции из Управления внутренних дел по Западному автономному округу Москвы не соответствует действительности, об этом сообщил официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов.

Ранее СМИ сообщили, что якобы сотрудники УВД по ЗАО Москвы подали в отставку из-за инцидента с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым. В МВД заявили, что кадровая ситуация в УВД, которое задерживало Голунова, стабильная. Представитель столичного главка сообщил, что с 11 июня рапорт об увольнении подали лишь два человека.

«Информация … о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствуют действительности», — заявил Титов в комментарии РИА Новости.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Однако 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Несмотря на снятие всех обвинений с Голунова, его «защитники» решили провести незаконный митинг 12 июня в День России.

Отменить незаконную акцию оппозиционную общественность просил как сам Голунов, так и редакция «Медузы». Тем не менее либералы не смогли не воспользоваться громким инфоповодом и отменить акцию. Очевидно, что целью провокаторов было не добиться справедливости в «деле Голунова», а лишний раз напомнить о себе. Кроме того, полученные от западных спонсоров деньги нужно было отрабатывать.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что провокационные митинги были организованы западными заказчиками, а российские исполнители из среды оппозиции эту акцию с треском провалили.

«Нет никаких сомнений в попытке вмешательства. Было официальное заявление по этому вопросу и в Госдепартаменте США, и в Брюсселе. Они включили свои силы, и мы их хорошо знаем, многие из участников незаконной акции нам хорошо знакомы», — заявил Федоров.

Кроме того, парламентарий отметил, что действия пятой колонны были до удивления похожи на все те банальные сценарии, которые уже использовались в других странах. Все те же схемы «раскачивания» ситуации уже использовались западными политтехнологами на Украине, в Грузии, в Молдове и сотне других стран, где с помощью западной интервенции устраивались оранжевые революции, напомнил депутат.