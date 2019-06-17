Алибасов на глазах у сына «провалился» в 90-е и оказался в Чечне

Москва, 17 июня. Бари Алибасов не понимает отчетливо, в каком времени он находится. Сын основателя группы «На-на» Бари Алибасова Бари Бариевич Алибасов рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии отца после тяжелого отравления средством для прочистки труб.

«Прошло уже четыре дня после выхода из медикаментозного сна, и отец до сих пор он не ориентируется во времени», — отметил Бари Бариевич.

По словам сына артиста, сознание Бари Алибасова постоянно «прыгает» во времени.

«Минут десять-пятнадцать он находится в одном месте и времени. То ему кажется, что он оказался в больнице после авиакатастрофы, в которую попадала группа «На-на». То ему кажется, что они поехали во время Второй чеченской кампании в Чечню, то ему кажется, что они в Косово и оказались в больнице там», — пояснил сын продюсера.

При этом состояние Бари Каримовича становится лучше, когда рядом с ним находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, добавил сын артиста.

«Мой отец тогда думает, будто сейчас конец 1980-х, и они с Лидией Николаевной отдыхают на черноморском курорте, и у них конфетно-букетный период», — пояснил сын артиста.

Поэтому в настоящее время сын Бари Алибасова готовится принять решение о том, где будет продолжать реабилитацию известный советский и российский продюсер.

Если в течение трех дней Бари Каримович не сможет принять ответственное решение, сын артиста планирует перенаправить отца в Казахстан. Местные власти уже предложили обеспечить артисту пребывание в санатории в отдаленном горном районе Казахстана.

Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб «Крот». Артист перепутал его со сладким напитком и проглотил опасное средство. Бари Алибасов был доставлен в НИИ им.Склифосовского с ожогами желудка и пищевода.

В настоящее время продюсер уже выписан из больницы.