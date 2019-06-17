Собранные детективом ФАН материалы об убийстве российских журналистов в ЦАР переданы в СК РФ

Москва, 17 июня. Частный детектив Евгений Гвоздев, которого наняло Федеральное агентство новостей, передал в Следственный комитет РФ собранные им материалы по делу об убийстве группы российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — в Центральноафриканской Республике летом 2018 года.

В пакете документов, переданных в СКР: опросы старост и жителей деревень, расположенных вдоль дороги Банги — Сибю — Декоа — Каго — Бандоро, запросы детектива Гвоздева в жандармерию ЦАР и ее ответы, фотографии, а также материалы более 15 проведенных опросов свидетелей.

Ранее часть из этих документов была опубликована в документальном расследовании ФАН «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». В фильме были изложены все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам.

Сейчас расследование гибели российских журналистов ведут правоохранительные структуры Центральноафриканской Республики. В связи с гибелью российских граждан расследование проводит Следственный комитет Российской Федерации.

Напомним, ФАН наняло Евгения Гвоздева зимой 2019 года для более глубокого анализа всей доступной информации об обстоятельствах гибели журналистов в ЦАР в связи с многочисленными спекуляциями вокруг трагических событий. Детектив должен был проверить все обстоятельства, касающиеся прибытия, передвижения, контактов и гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Добавим, что в августе 2018 года ФАН также предложило независимым журналистам вместе разобраться в произошедшем в ЦАР. В Центральноафриканской Республике в рамках этой поездки побывали Кирилл Романовский (специальный корреспондент Федерального агентства новостей), независимый фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов, независимый журналист Владимир Малянов, а также корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Юлия Никитина.

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были обнаружены убитыми на дороге в 23 километрах от города Сибю в ЦАР. По данным ООН, этот район является одним из опасных в стране.

Как подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в ответе на запрос ФАН, журналисты работали в Африке по заказу интернет-проекта «Центр управления расследованиями». Данную организацию финансировал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, который уже был судим за тяжкие преступления, в том числе организацию заказных убийств. По данным ФАН, за убийством группы журналистов в ЦАР может стоять именно Ходорковский, который таким образом хотел отомстить России и дискредитировать ее деятельность на африканском континенте.