Флаг СССР подняли над зданием муниципалитета в Швеции
Стокгольм, 17 июня. Неизвестные подняли флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю.
По данным шведской газеты Expressen, флаг был обнаружен 17 июня. Флаг СССР обнаружил охранник, который немедленно его снял.
Här hissas Sovjets flagga – i näst rikaste kommunen: "Vi ska polisanmäla"https://t.co/02TXwLe946 pic.twitter.com/bsy4keYgBA— Expressen (@Expressen) 17 июня 2019 г.
Начальник службы охраны Густаф Сундман назвал серьезным данный инцидент, отметив, что в ближайшее время об этом будет проинформирована полиция. Он также выразил уверенность, что флаг СССР был поднят одним из сотрудников муниципалитета, так как доступ в здание имеют только служащие коммуны.
«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем», — пояснил Сундман.
В настоящее время над зданием муниципалитета вновь развевается флаг коммуны.
Стоит отметить, что в некоторых странах Евросоюза запрещено использование советской символики. Так, 11 февраля суд Латвии оштрафовал на 20 евро мужчину, который размахивал советским флагом в День независимости республики.
17 июня Депутаты Сейма Литвы от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» обратились к немецкой компании Adidas с требованием прекратить производство и продажу товаров с символикой СССР.
В ноябре 2018 года 27 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к главе компании Amazon Джеффу Безосу с требованием отказаться от продажи товаров с советской символикой.