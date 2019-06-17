Флаг СССР подняли над зданием муниципалитета в Швеции

Стокгольм, 17 июня. Неизвестные подняли флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю.

По данным шведской газеты Expressen, флаг был обнаружен 17 июня. Флаг СССР обнаружил охранник, который немедленно его снял.

Начальник службы охраны Густаф Сундман назвал серьезным данный инцидент, отметив, что в ближайшее время об этом будет проинформирована полиция. Он также выразил уверенность, что флаг СССР был поднят одним из сотрудников муниципалитета, так как доступ в здание имеют только служащие коммуны.

«Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем», — пояснил Сундман.

В настоящее время над зданием муниципалитета вновь развевается флаг коммуны.

Стоит отметить, что в некоторых странах Евросоюза запрещено использование советской символики. Так, 11 февраля суд Латвии оштрафовал на 20 евро мужчину, который размахивал советским флагом в День независимости республики.

17 июня Депутаты Сейма Литвы от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» обратились к немецкой компании Adidas с требованием прекратить производство и продажу товаров с символикой СССР.

В ноябре 2018 года 27 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к главе компании Amazon Джеффу Безосу с требованием отказаться от продажи товаров с советской символикой.