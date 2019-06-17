Генерал Бобков был «преемником» Андропова и знал больше Горбачева

Генерал армии Филипп Бобков скончался сегодня на 94-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Не будет преувеличением сказать, что с этой смертью перевернута последняя страница целой эпохи. И дело здесь даже не в длинном списке постов и регалий покойного (генерал армии, начальник Пятого управления, затем заместитель и первый заместитель председателя КГБ СССР и т. д.), а в том, что он был одним из ближайших сотрудников и в некотором смысле — «преемником» Юрия Андропова, знавшим все «коды, явки, пароли» в своей сфере компетенции, которая, следует признать, представляла собой нечто вроде «расширяющейся Вселенной».

Михаил Горбачев, занимавший в свое время формально куда более важные и значимые посты: генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР, — реально не обладал и малой частью той власти, которая была сконцентрирована в руках скромного ветерана КГБ. И уж, во всяком случае, не знал того, что входило в пределы «круга знаний» Бобкова.

В последние годы все большую популярность набирает версия о том, что именно Андропов превратил КГБ из «карающей руки компартии» в инструмент ее самоубийства, а «поднятые» им наверх кадры: от Горбачева и Александра Яковлева до Виталия Коротича и Егора Гайдара, не говоря уже о националистах в бывших союзных республиках, — стали главной движущей силой «Перестройки», а затем и уничтожения Советского Союза. Не скрою, что все основания для такой версии есть. По крайней мере, при вскрытии «первого слоя» событий того времени. Но является ли он последним и единственным из таких слоев?

Биография Филиппа Денисовича Бобкова не дает ни единого повода предположить, что человек, пошедший на фронт добровольцем в неполные 17 лет, почти четыре года отвоевавший на передовой в танковых частях, где средний срок службы экипажа исчислялся двумя боями, то есть все время смотревший смерти прямо в лицо, — способен на предательство, на какую-то измену своей Родине.

Да, «тайная война», на фронтах которой он сражался вплоть до своей смерти, — ведь «бывших чекистов не бывает», не правда ли? — намного сложнее и опаснее войны обычной. И о том, что в реальности происходило на фронтах этой войны после прихода в КГБ Юрия Андропова, порой не знают даже прямые участники в достаточно высоких званиях и на высоких должностях. Но трудно назвать известную фамилию человека, который в этой сфере знал бы больше и контролировал больше, чем Филипп Бобков.

Его деятельность после 1991 года, включая работу начальником службы безопасности группы «Мост» Владимира Гусинского, вообще покрыта непроницаемой завесой тайны. И вряд ли эта завеса будет хотя бы ненамного приоткрыта в обозримом для нас будущем. Хотя, конечно, ни от чего зарекаться не стоит…

Известно лишь то, что, пока позволяло здоровье Филиппа Денисовича, он регулярно присутствовал на военных парадах 9 мая в непосредственной близости от президента Владимира Путина, чей взлет к власти в конце 1990-х годов сам Владимир Владимирович откомментировал на торжественном собрании сотрудников ФСБ по случаю Дня работника органов безопасности 20 декабря 1999 года.

«Группа сотрудников, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется», — заявил тогда Путин.

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки…

Наивным было бы полагать, что сверхсистемы такого уровня, как Советский Союз, по каким бы то ни было причинам могут в один прекрасный или трагический момент времени просто распасться и исчезнуть без следа. Что вся эта сложнейшая структура отношений власти и собственности, выстроенных между сотнями тысяч, если не миллионами людей, испарится в одночасье, «как сон, как утренний туман». Ничего подобного. Она может просто перейти из одного «фазового состояния» в другое. И этот естественный вроде бы переход всегда в какой-то степени управляем. Так было с видимым крахом Российской Империи в 1917 году. Так же было и с видимым крахом Советского Союза в 1991 году.

Филипп Бобков, вроде бы давно «отошедший от дел», тем не менее, продолжал оставаться одним из главных аттракторов-центров этой системы после ее переформатирования и «редизайна» в конце 80-х—начале 90-х годов прошлого века. С исчезновением такого личностного, субъектного центра неизбежно должно измениться многое — порой в самых неожиданных местах и в самых неожиданных направлениях.

Наверняка мы уже в ближайшее время станем свидетелями этих изменений, даже не догадываясь об их взаимосвязи между собой как разных сторон одного процесса.