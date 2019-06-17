Пилоты сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 отстранены от полетов

Москва, 17 июня. Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», который сгорел после посадки в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, временно отстранены от полетов и прекратили пилотировать самолеты национального авиаперевозчика. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

По словам собеседника издания, причиной отстранения стал сильный стресс.

«Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полеты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — сказал источник.

Он отметил, что вопрос о том, вернутся ли пилоты за штурвал, поднимать пока преждевременно. По словам собеседника СМИ, сейчас командир и второй пилот сгоревшего SSJ-100 должны пройти курс лечения и восстановления.

Источник издания также добавил, что расследование авиакатастрофы в «Шереметьево», которое проводит Межгосударственный авиационный комитет, может занять не менее года. За это время специалистам необходимо провести дополнительные экспертизы, изучить все обстоятельства трагедии, а также проанализировать записи с бортовых самописцев и воссоздать модель катастрофы.

Ранее МАК опубликовал предварительный отчет о произошедшем с Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» 5 мая. В комиссии констатировали, что после попадания молнии в самолет «Аэрофлота» у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь.

Напомним, самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в «Шереметьево» почти сразу же после взлета. Во время жесткой посадки произошел пожар. Погиб 41 человек.