Дружинин рассказал о сложных семейных отношениях с Цискаридзе

Москва, 17 июня. Народный артист России Николай Цискаридзе является «чрезвычайно сложным товарищем». Об этом заявил известный российский хореограф Егор Дружинин в одном из интервью.

Во время беседы журналисты отметили, что супруга Дружинина — Вероника Ицкович — приходится двоюродной сестрой знаменитому артисту балета. В ответ хореограф рассказал о сложных семейных отношениях с Цискаридзе.

«Мне кажется, что Ника (Николай Цискаридзе. — Прим. ред.) всегда ревновал ко мне Нику (Веронику Ицкович. — Прим. ред.), потому что они познакомились раньше, чем я с ней, и очень крепко дружили. А тут вдруг в ее жизни появляется еще один друг, который потом становится еще к тому же и мужем. А Ника всегда был Никиным консильери», — рассказал Егор Дружинин в интервью телеканалу «МИР24».

По мнению хореографа, Цискаридзе в этом вопросе «по-хорошему эгоистичен» и «был вынужден принимать» супруга своей двоюродной сестры. Дружинин также поделился, что знаменитый танцовщик не упускал случая поддеть его в своей особой манере.

«Цискаридзе — гений, и гениям прощается очень многое. Я думаю, что Ника лучше, чем кто бы то ни было знает, что он не подарок», — сказал Егор Дружинин.

На вопрос журналистов, планирует ли Дружинин совместные проекты с Цискаридзе, хореограф отметил, что это было бы сложно, так как сейчас его шурин возглавляет Академию русского балета имени Вагановой и полностью погружен в свою работу.