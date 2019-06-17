Глава Google заявил о невозможности полностью избавиться от экстремистского контента

Лос-Анджелес, 17 июня. Американская корпорация Google не сможет полностью нейтрализовать экстремистский контент в своих сервисах и платформах. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Google Сундар Пичаи.

Гендиректор Google подчеркнул, что руководство компании планирует сократить общий объем экстремистского контента до 1%. При этом Пичаи выразил уверенность, что Google не сможет полностью избавиться от подобной информации.

«Даже если в конкретный момент мы справляемся с задачей на 99%, то все равно находятся отдельные примеры. Наша задача заключается в том, чтобы довести показатели до уровня существенно ниже 1%», — пояснил гендиректор Google.

Пичаи также добавил, что в настоящее время Google намного лучше справляется с данной проблемой, что было достигнуто путем мобилизации сотрудников и использования нового оборудования, передает ТАСС.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно обвинял Google в сокрытии позитивной информации о ситуации в США, а также в подавлении мнения американской консервативной аудитории. Кроме того, Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поисковой выдачи новостных публикаций, в которых упоминается его имя.

Позднее стало известно, что власти США намерены провести расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, чтобы проверить возможные нарушения антимонопольного законодательства с их стороны.