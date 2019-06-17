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Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве

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Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве

Москва, 17 июня. Бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме на Рублевке в Москве. Информацию о гибели Миронова подтвердили люди из окружения экс-главы СвЖД.

«Жена экс-начальника СвЖД, вернувшись из Москвы в село Иславское на Рублевке, обнаружила в коттедже труп супруга», — рассказал источник URA.RU.

В декабре прошлого года Миронов был задержан в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году он получил взятку на сумму 725 тысяч рублей от предпринимателей, пишет «Ридус». Суд арестовал экс-главу СвЖД на два месяца, а 18 февраля текущего года Миронова отправили под домашний арест. На прошлой неделе Миронова отпустили из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.

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Автор: Сергей Петров
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