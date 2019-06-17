ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» информирует о событиях в Чемодановке «голосом» Ходорковского

В рамках проекта «ФАН разъясняет» анализируем новость «Эха Москвы»:

«РКН удалил из соцсетей информацию о конфликте в Чемодановке, признанную генпрокуратурой недостоверной».

На самом деле не произошло ничего необычного: Роскомнадзор просто выполняет свою работу, предусмотренную российским законодательством. Напомним, согласно закону о борьбе недостоверной информацией введен запрет на распространение так называемых «фейковых» (лживых) новостей, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.

Фейковые новости, провоцирующие местных жителей Чемодановки на противоправные действия, безусловно, к таковым относятся.

Напомним, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка Пензенской области разгорелся конфликт, как сообщает местное УМВД, на бытовой почве. Конфликт перерос в противостояние с применением силы, в результате чего пострадали пять человек, двое госпитализированы. Один из пострадавших — 34 летний местный житель — скончался, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержаны 15 участников драки, в том числе подозреваемый в убийстве.

В интервью «Эху Москвы» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что многие сообщения о ситуации в Чемодановке не соответствуют действительности. В этом тоже ничего необычного: губернатор Пензенской области просто напомнил о необходимости соблюдения российского законодательства.

В то же время «Эхо Москвы», неоднократно замеченное в русофобии и идеологической цензуре, устами небезызвестного Михаила Ходорковского (заочно арестованного в РФ по подозрению в организации убийства), фактически нагнетает страсти, приводя информацию, что в Чемодановке имела место массовая драка местных жителей с цыганами.

«Между тем, «МБХ медиа» (рупор Ходорковского. — Прим. ФАН) выяснило, что во «ВКонтакте» заблокировали группу «Чемодановка в огне» о массовой драке местных жителей с цыганами. При попытке зайти в группу появляется сообщение: «Сообщество заблокировано за призывы к насильственным действиям», — пишет «Эхо Москвы», тем самым фактически разжигая страсти и провоцируя местных жителей на противоправные действия.

Таким образом, возможно, давая непроверенную сомнительную информацию, само «Эхо» в данной ситуации является ресурсом, подогревающим страсти вокруг Чемодановки.

Напомним суть проекта Федеральное агентство новостей «ФАН разъясняет».

Мы заметили, что о демократии и свободе слова громче всех кричат те, кто не имеет никакого преставления об этих основополагающих понятиях. В России среди лидеров по вранью, умолчаниям, передергиваниям и цензуре — прозападные СМИ, в том числе ресурсы, признанные иностранными агентами. Эти называющие себя либеральными СМИ за деньги западных покровителей, в том числе Конгресса США, Михаила Ходорковского, Джорджа Сороса и т. д., транслируют в российское медиапространство русофобские идеи и прозападное видение того, что происходит в нашей стране.

Федеральное агентство новостей, как патриотическое издание, предприняло попытку наладить дискуссию с коллегами из так называемого либерального лагеря. На площадках таких прозападных изданий, как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Новая газета», «Медиазона», The Bell и многих других мы создали официальные аккаунты РИА ФАН.

Штатные сотрудники редакции активно, но в исключительно корректной форме пытались вести аргументированную дискуссию с нашими оппонентами, но увы — наша позиция оказалась неприемлемой для прозападных СМИ. Комментарии ФАН удалялись, а наши аккаунты довольно быстро были заблокированы.

Именно поэтому мы запускаем рубрику «ФАН разъясняет», где будем анализировать работу наших либеральных коллег, но уже на своей собственной площадке и по своим правилам. Наша цель — чтобы все мнения были услышаны читателями, и люди смогли самостоятельно сделать выбор, какого рода информация их устраивает, а какая позиция является для них неприемлемой.

На сайте РИА ФАН не было и никогда не будет места идеологической цензуре и репрессиям, подобных тем, каким подвергают нас антироссийские СМИ.