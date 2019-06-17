Военная полиция РФ и ЦПВС раздали 500 продуктовых наборов жителям Даръа на юге Сирии

Даръа, Западная Гута. Какие-то пять километров от Дамаска – и попадаешь в другой мир. Некогда цветущий пригород столицы ныне может служить декорациями для съемок фильма-апокалипсиса, и цветущий оазис теперь точно не райский. О своих впечатлениях после пребывания в этом искалеченном терроризмом месте рассказал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В 2012 году эту зеленую жемчужину, в которой хотелось «прожить жизнь, никуда не выходя», захватили несколько бандитских группировок, периодически менявших свою принадлежность – то к Сирийской свободной армии (ССА), то к «Джебхат ан-Нусре»1 (деятельность запрещена в РФ).

Периодически устраивая выяснение отношений между собой, террористы принялись прививать местному населению «ценности революции» грабежами и вымогательствами. В подвалах оазиса исчезло бесчисленное количество граждан, похищенных с целью выкупа.

Правительственные войска дважды штурмом освобождали город. Но близость границы Израиля, который с воодушевлением помогал «революционерам», особенности расположения позволяли террористам вновь проникать и концентрироваться в этом районе.

Ситуация изменилась лишь в 2016 году, когда очередные «хозяева» – боевики исламистского союза «Аджнад аш-Шам» – почувствовав недоброе в «ветре перемен» и быстренько сориентировавшись, пошли на соглашение с властями и эвакуировались в Идлиб. Их «наследие» саперы САР разгребали еще два года, но все ли им удалось вымести – неизвестно даже богу.

В 2012 году в Даръа проживало более 84 тысяч радовавшихся жизни в благословенном месте человек, теперь же население не превышает восьми тысяч. Но даже столь малое количество оказывает непосильную нагрузку на разрушенную боями инфраструктуру.

Усилиями государства восстановлено электроснабжение, расчищены и отремонтированы основные дороги, но водоснабжение осуществляется методом подвоза, и тут даже незначительная удаленность от Дамаска зачастую становится сложным препятствием для обездоленных войной.

16 июня сюда прибыли с очередной гуманитарной миссией представители российского Центра примирения и военной полиции, рассказал также местный источник в Facebook. Наиболее нуждающейся категории было роздано 500 продуктовых наборов, состоящих из риса, муки, мясных консервов, сахара и чая.

Но самым ценным подарком для местных жителей был приезд военных медиков. В очереди в мобильный медицинский пункт выстроились от мала до велика, ведь тяжелые санитарные и социально-экономические условия, конечно, не способствуют улучшению здоровья.

Основной категорией пациентов были дети и престарелые граждане, а наиболее частыми диагнозами – острые респираторно-вирусные и инфекционные заболевания. За несколько часов группа из двух российских и одного сирийского врачей приняла более сорока пациентов на каждого, помимо осмотра и консультации осуществлялась выдача необходимых медикаментов и направлений на специализированное лечение.

Ранее российские военные провели такую же акцию в поселении Сит Зейнаб чуть южнее Дамаска, где живут бежавшие из многих уголков страны от террористов граждане Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.