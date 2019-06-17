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Адвокат Кокорина заявил, что спортсмена в СИЗО превращают в инвалида

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Адвокат Кокорина заявил, что спортсмена в СИЗО превращают в инвалида

Москва, 17 июня. Андрей Ромашов, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что спортсмену необходима квалифицированная медицинская помощь, которую не могут оказать не в СИЗО, не в колонии, куда он отправится в ближайшее время.

По словам Ромашова, состояние Кокорина удовлетворительное, однако футболиста беспокоит нога. В ближайшее время спортсмен отправится из СИЗО в колонию, где медицинское обслуживание будет еще хуже.

«С врачами в колонии будет хуже, потому что в пределах Золотого кольца на зонах медобслуживание такое же, как везде, — приводит слова адвоката телеканал «360». — Так что ничего хорошего никто не ожидает. Человека в инвалида превращают, вот и все».

По мнению защитника, отправить Кокорина на шесть месяцев в колонию было неразумным решением. Ромашов заметил, что его подопечный в СИЗО почти каждый день в меру своих возможностей занимается в спортзале. Однако есть высокий шанс того, что в колонии эти занятия будут под запретом. Он добавил, что ФСИН не будет организовывать специальные условия для тренировок футболиста.

«ФСИН Москвы ничего не решает. А ФСИН России и не будет это решать, — констатировал адвокат. — Нам не с кем там согласовывать эти вопросы».

Адвокат Кокорина заявил, что спортсмена в СИЗО превращают в инвалида

Ромашов напомнил, что из-за травмированного колена нога Кокорина ранее онемела. Игроку «Зенита» сделали процедуру электрофореза. Из-за потери чувствительности футболист не ощущал боли, и во время процедуры ему сожгли кожу с мышечной тканью. Адвокат отмечал, что после этого у игрока началось нагноение.

Напомним, Мамаеву присудили год и пять месяцев в колонии общего режима, а Кокорину  — полтора года. Спортсмены находятся в СИЗО с 11 октября. Им вменяется сразу несколько статей  — «Хулиганство», «Причинение легкого вреда здоровью», «Побои».

Ради Кокорина «Зенит» ранее планировал передать в СИЗО на безвозмездной основе специальную беговую дорожку, которая есть в распоряжении клуба.

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Автор: Катерина Иванова
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