Протесты в Гонконге против Кэрри Лам и закона об экстрадиции продолжаются. События дня. ФАН-ТВ

Протесты в Гонконге В маленьком Гонконге продолжается большой переполох. Тысячи активистов собрались на очередные протесты: они требуют отставки главы региона Кэрри Лам и пересмотра законодательства. Волнения здесь длятся с начала июня, когда власти решили, наладить контакты с так называемым материковым Китаем — по линии правоохранительной системы. В частности, Кэрри Лам выступила с поправками к закону об экстрадиции — они предполагают выдачу преступников и подозреваемых в криминале граждан в другие страны, с которыми у Гонконга нет специального договора. К таким государствам как раз относится Китай, автономным соседом которого Гонконг по сути является. Но местные жители инициативу Лам не оценили, опасаясь, что Пекин использует ее в политических целях: экстрадируя журналистов и несогласных оппонентов. По оценкам СМИ, самые крупные митинги собрали до 2 млн человек, полиция насчитывает около 300 тыс. Своих целей демонстранты частично добились: поправки сейчас приостановлены. Но не отменены. Кэрри Лам извинилась за возникшие беспорядки, но намерена и дальше работать над законом, уверяя, что здесь нет политического контекста. По этой ситуации высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это внутреннее дело Китая. И безусловно, мы не собираемся в это вмешиваться», — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чего, впрочем, не скажешь о позиции США. Госдеп Морган Ортагус уже выразила Пекину опасения о возможном нарушении свобод местных жителей. Китайский МИД сразу ответил нотой протеста с требованием к Вашингтону не вмешиваться. Еще в ведомстве добавили, что некоторые страны изначально не прочь «подкинуть дров в огонь». Остается лишь надеяться, что они не перерастут в неконтролируемый пожар.

Встреча Лаврова и Кан Ген Хва Внимание острым азиатским проблемам сегодня уделил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече с южнокорейским коллегой Кан Ген Хва в Москве он обсудил актуальные вопросы сотрудничества и, конечно, традиционно напряженную обстановку на Корейском полуострове, где южное государство никак не может поладить с северным: «Мы уделили особое внимание ситуации на Корейском полуострове и в целом Северо-Восточной Азии. <...> Как Республика Корея, так и Россия считают единственно возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем мирное, политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе», — Сергей Лавров, министр иностранных дел России Но ключевой на повестке дня все же стали вопросы инноваций, торговли и взаимных инвестиций. По словам Лаврова, у России и Южной Кореи уже есть весьма хорошие наработки: страны уже начали переговоры по созданию зоны свободной торговли. «По итогам прошлого года объем взаимной торговли существенно вырос и превысил 24 миллиарда долларов. Есть также хороший прогресс в сфере инвестиций. Накопленные инвестиции Республики Корея в Российской Федерации составляют 2,6 миллиарда долларов, и мы обсудили сегодня пути сохранения этой тенденции», — Сергей Лавров, министр иностранных дел России Кстати, в следующем году дипломатическим отношениям России и Южной Кореи исполняется ровно 30 лет. Кан Ген Хва отношения с Москвой намерена и дальше развивать в положительном ключе: «Я высоко оценила, что Россия выражает твердую поддержку развитию межкорейских отношений. А также проявляет готовность играть конструктивную роль в разрешении вопросов связанных с Корейским полуостровом», — Кан Ген Хва, министр иностранных дел Южной Кореи