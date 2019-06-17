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Мадридский «Атлетико» заинтересовался полузащитником «Зенита»

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Мадридский «Атлетико» заинтересовался полузащитником «Зенита»

Санкт-Петербург, 17 июня. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вилмар Барриос находится в сфере интересов мадридского «Атлетико», об этом сообщил осведомленный источник Федерального агентства новостей.

Мадридский «Атлетико» заинтересовался полузащитником «Зенита»

По словам источника, скауты испанского клуба следят за выступлением футболиста «Зенита» на Кубке Америки. Сообщается, что представители «Атлетико» изучают футболиста еще с момента его выступления в составе аргентинской «Боки Хуниорс».

Футболист перешел в российский клуб зимой текущего года из «Боки Хуниорс» за 15 млн евро. Барриос сразу стал игроком стартового состава и помог «Зениту» досрочно выиграть чемпионат России. На его счету 14 матчей за сине-бело-голубых и один забитый мяч.

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Автор: Константин Тихов
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