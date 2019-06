В силовых ведомствах РФ подтвердили данные о кибератаках США

Москва, 17 июня. Спецслужбы США предпринимают попытки кибератак на системы управления инфраструктуры России. Об этом сообщил источник в руководстве одного из силовых ведомств РФ.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США активизировали попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в систему управления электроэнергетическими сетями России. По данным издания, с 2012 года американские спецслужбы осуществляли наблюдение за работой электроэнергетических сетей РФ, однако в течение последнего года США перешли к агрессивным действиям. По словам источника в американском правительстве, кибератаки на российские системы рассматривается в качестве механизма «сдерживания» России.

По данным источника из силовых ведомств РФ, за последние несколько лет спецслужбы иностранных государств активизировали попытки внедрения в системы управления транспортом, банковской и энергетической сфер.

«Такие попытки мы видим и фиксируем. Однако эти действия нам удается нейтрализовать», — подчеркнул источник.

Он также добавил, что данные события можно назвать элементами кибервойны, передает РИА Новости.

16 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию газеты The New York Times. По его словам, сообщения СМИ о попытках спецслужб США внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России не соответствует действительности. Кроме того, Трамп назвал неудачниками журналистов газеты The New York Times, отметив, что подобные публикации являются государственной изменой.