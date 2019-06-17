Кардиологи обнаружили новый признак аномалий сердца

Москва, 17 июня. Высокий уровень кальция в коронарных артериях является признаком структурных аномалий сердца, которые могут привести к сердечной недостаточности, об этом сообщила Американская кардиологическая ассоциация.

По данным исследователей, бляшки из кальция в сосудах также содержат жир и холестерин, накопление таких отложений может вызывать атеросклероз и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие почти 2,5 тысячи добровольцев. С помощью компьютерной томографии у пациентов определили индекс коронарного кальция, а через 15 и 25 лет провели повторный замер.

В ходе эксперимента было отмечено, что рост индекса коронарного кальция сопровождался повышением давления и уровня холестерина. Также повышение уровня кальция оказалось связано с наличием сахарного диабета. Таким образом, контроль за изменением индекса коронарного кальция может предупредить о развитии структурных аномалий.

«Эти результаты дополнительно подчеркивают важность предупреждения и корректировки факторов риска в раннем взрослом возрасте», — заявил представитель Американской кардиологической ассоциации Салим Вирани.

Ранее медики назвали главные опасности офисной работы. По данным исследователей, в первый год работы в офисе почти половина молодых работников значительно прибавляют в весе. Кроме того, офисная работа сопровождается ухудшением зрения, развитием заболеваний позвоночника и другими серьезными проблемами со здоровьем.