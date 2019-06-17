Главные новости 17 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 17 июня.

МЧС по Ставропольскому краю сообщило об аварии с участием микроавтобуса на автомобильной дороге «Кавказ». Иномарка въехала в микроавтобус на Ставрополье, два человека погибли и десять пострадали.

Семь человек пострадали при взрыве газа в здании станции технического обслуживания в Костанае, сообщили в МВД Казахстана. Семь человек пострадали при взрыве газа в казахском Костанае.

Китайские эксперты восхитились «дерзкими сигналами» России против НАТО. Азиатские СМИ оценили учения военных РФ на Балтике. Китайские эксперты восхитились «дерзкими сигналами» России против НАТО.

Специалист по чтению по губам расшифровал приказы, которые принц Гарри отдавал своей жене Меган Маркл на Дне рождения Елизаветы II. Стало известно, за что принц Гарри отчитал Меган Маркл на Дне рождения Елизаветы II.

Соболь и Яшин пытаются спасти провальную избирательную кампанию в МГД с помощью провокаций. Соболь и Яшин выдумывают «фальшивых сборщиков» для оправдания провала на выборах в Мосгордуму.

Писатель, общественный деятель Николай Стариков анализирует ситуацию вокруг задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Семь вопросов по «делу Голунова», или Кто подбросил наркотики. Колонка Николая Старикова.

Институт исследований в сфере безопасности ЕС обвинил РФ в «хаосе», в котором ЕС погряз из-за кризиса нелегальных мигрантов. Европейские аналитики обвинили Россию в мигрантском хаосе в ЕС.

Лена Миро объяснила, почему брак Потапа и Насти Каменских является фикцией. Самый читаемый блогер России назвала фикцией брак Потапа и Насти Каменских.

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2». В Германии ответили на шантаж США по «Северному потоку — 2».

Актер Станислав Садальский прокомментировал новость о поправке Бари Алибасова, приложив фотографию гроба. Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом.