В администрации Мэй оценили вероятность переговоров с Путиным на G20

Лондон, 17 июня. Обсуждение переговоров британского премьер-министра Терезы Мэй и президента России Владимира Путина преждевременно, заявили в канцелярии главы Великобритании.

В администрации Мэй прокомментировали материалы The Guardian и The Times, которые сообщают о намерении Лондона разморозить отношения с Москвой и даже допускают переговоры Путина и британского премьера на саммите G20 в Осаке.

«Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи», — приводит слова собеседника ТАСС.

По мнению представителей Лондона, для запуска переговорного процесса по восстановлению испорченных отношений Россия якобы должна изменить модель поведения. В Британии усомнились в том, что Москва является ответственным международным игроком, так как демонстрирует некое «дестаблизирующее поведение».

«Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение», — заявили в пресс-службе Мэй.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о намерении Лондона провести встречу Путина и Мэй. Однако он отметил, что представители британского бизнеса на встречах обращали внимание на абсурдность ситуации, когда отношения стран находятся в свернутом характере. Представитель Кремля подчеркнул, что существующее положение дел противоречит интересам бизнеса — и российского, и британского.