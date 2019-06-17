Сын Алибасова рассказал, как продюсер «вцепился» в жену после реанимации

Москва, 17 июня. Продюсер и музыкант Бари Алибасов, которого ранее выписали из больницы и собирались направить на реабилитацию в Казахстан, «вцепился» после реанимации в супругу — Лидию Федосееву-Шукшину — и заявил, что никуда не полетит. Об этом рассказал сын шоумена Бари Алибасов — младший.

Он отметил, что сейчас его отец находится в Подмосковье.

«Он (Бари Алибасов. — Прим. ред.) вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолет перенесен на пятницу», — приводит слова Алибасова-младшего «Интерфакс».

Напомним, заслуженный артист России и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Позже Алибасов-младший сообщил, что его отец вышел из состояния медикаментозного сна. Пока у продюсера наблюдаются провалы в памяти. По словам врачей, в ближайшее время память артиста должна восстановиться по крайней мере на 80–90%. Также стало известно, что семья продюсера намерена направить его на реабилитацию в Казахстан. При этом медики сообщили, что состояние музыканта пока остается тяжелым.