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Путин упростил привлечение иностранцев к работе на чемпионате Worldskills

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Путин упростил привлечение иностранцев к работе на чемпионате Worldskills

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает участие иностранцев в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает право организаций привлекать и использовать иностранных граждан для трудовой деятельности на территории РФ в рамках подготовки и проведения чемпионата WorldSkills. Данной категории иностранных граждан больше не потребуется получать разрешение на работу или патент. Кроме того, иностранные участники WorldSkills будут получать приглашение на въезд в Россию без учета квоты.

Международный чемпионат WorldSkills International создан для популяризации рабочих профессий. Россия принимает участие в чемпионатах WorldSkills с 2012 года. В конце августа 2019 года международный чемпионат WorldSkills состоится в Казани. В соревнованиях примут участие около 1,6 тысячи молодых людей.

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Автор: Артем Никулин
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