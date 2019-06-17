Тело 13-летней россиянки обнаружили в пригороде Барселоны

Мадрид, 17 июня. Обстоятельства смерти 13-летней уроженки России, обнаруженной в пригороде Барселоны, выясняет испанская полиция.

По данным местных СМИ, труп девочки нашли в квартире в каталонском городе Матаро. Установлено, что она проживала вместе со своей матерью и 16-летним старшим братом. Из России в Испанию семья переехала около года назад.

По предварительным данным правоохранителей, несколько дней мать уехала и дети остались одним. В течение этого времени друзья семьи пытались связаться с подростками, но безуспешно. Тогда они решили нанести им визит. В квартире они обнаружили мертвую девочку, ее брат исчез. Мебель в жилище была сдвинута, а на стенах и на полу остались пятна крови. Сейчас полиция ищет 16-летнего мальчика. Тело погибшей направлено на вскрытие, пишет РИА Новости.

Ранее портал News.ru сообщил о гибели россиянина на курорте в Таиланде. Его тело нашли в запрещенной для купания зоне в 300 метрах от берега.