Киев, 17 июня. Главную роль в развале Украины как богатой наследницы СССР сыграл именно Запад, считает основатель неонацистского полка «Азов», депутат Рады Андрей Билецкий.

По словам неонациста, решающую роль в обеднении Украины в 90-х годах после развала СССР сыграла вовсе не Россия, как это принято считать в Киеве. Именно западные страны сделали все возможное для того, чтобы не допустить становления сильного государства.

«Если вы посмотрите, что было с 91-го по 95-й год, то Запад, на самом деле, делал все для деиндустриализации Украины, для денуклеаризации. Все делал, даже больше, чем Россия», — рассказал Билецкий в эфире телеканала «112».

Боевик отметил, что появление богатой и процветающей Украины было невыгодно на Западе, это составило бы конкуренцию. Депутат напомнил, что Европе не нужен был геополитический игрок с фантастическим потенциалом.

«Потому никому не интересно абсолютно растить конкурентов. Нет в мире добрых дядечек, которые хотят помочь бедной Украине», – добавил депутат Рады.

Ранее Билецкий назвал «космическими» потери ВСУ в Донбассе. По словам главаря «Азова», текущие потери ВСУ являются немыслимыми для современных войн. Он также отметил, что официальная статистика не включает тех, кто умер от ранений и инсультов или погиб по другим причинам. Билецкий заявил, что Киев совершенно не преуспел в вопросе урегулирования в Донбассе.