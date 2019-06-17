Литовские депутаты попросили Adidas изъять из продажи одежду с символикой СССР

Вильнюс, 17 июня. Литовские депутаты обратились к немецкому производителю одежды Adidas с просьбой изъять из продажи модели с советской символикой, сообщили в пресс-службе парламента страны.

Возмущение депутатов оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» вызвала фотография лондонской витрины с одеждой Adidas, на которой изображена советская символика. Лидер партии Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя политсилы Радвилла Моркунайте-Микуленене обратились к немецкому бренду с просьбой прекратить продажи этих моделей.

«Литовские консерваторы увидели фотографию из магазина в Лондоне и вновь безосновательно потребовали изъять из продажи все вещи с изображением серпа, молота и надписью USSR», — подтверждает информацию Sputnik.

«Литовские политики попросили одного из крупнейших производителей спортивной одежды в Европе гарантировать, что вся одежда с советским принтом будет удалена из всех магазинов Adidas и связанных с ним магазинов», — сообщают журналисты.

Это не первый случай, когда дизайн одежды Adidas вызывает недовольство литовских политиков. В прошлом году в министерстве иностранных дел Литвы возмутились тем, что немецкий концерн продает женские майки с надписью USSR.

Напомним, в Литве советскую символику приравняли к нацистской и запретили ее использовать и демонстрировать в местах массового скопления людей. За нарушение закона предполагается штраф в размере от 144 до 289 евро.