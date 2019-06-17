В Госдуме пообещали зеркальный ответ в случае ядерных испытаний США

Нельзя исключать, что США прервут мораторий на испытания ядерного оружия. Россия в этом случае, как обычно, будет действовать зеркально. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал заявление российского МИДа о том, что США, выдвигая безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прикрывают собственное стремление возобновить полномасштабные испытания.

«Американцы продолжают линию, начатую первичным выходом из Договора по РСМД, который они осуществили. Чтобы оправдать свои действия, они множат обвинения в наш адрес. Причем ясно, что обвинения не соответствуют действительности», — заявил собеседник ФАН.

При этом, по его мнению, есть ощущение внутриполитического хаоса в США.

«Есть [президент США Дональд] Трамп, который еще во время президентской кампании обозначил возможный курс на обеспечение конструктивных отношений с нашей страной. И есть «партия войны» в лице директора ЦРУ Майка Помпео. Сторонники конфронтации с Россией в преддверии возможной встречи [президента РФ] Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 создают негативный фон отношений между нашими странами», — считает российский парламентарий.

Цель одна — всячески помешать развитию конструктивных отношений между США и Россией, уверен депутат.

Юрий Швыткин допустил, что американцы в итоге пойдут на возобновление ядерных испытаний.

«Россия никогда первой не делает шагов, направленных на конфронтацию с Соединенными Штатами и с другими государствами, которые, скажем так, «неровно дышат» по отношению к нашей стране. Но наши действия носят зеркальный характер. Если нашими оппонентами будут проводиться какие-то действия, направленные на возобновление ядерных испытаний, мы не будем смотреть и ждать, пока наступит время Ч в отношении нашей страны», — подытожил собеседник ФАН.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят на Генассамблее ООН и открыт для подписания в 1996 году. На сегодняшний день его ратифицировали 164 государства, в том числе 36 стран из 44, необходимых для его вступления в силу. Однако США до сих пор воздерживаются от ратификации ДВЗЯИ.

Россия с середины 80-х годов прошлого века соблюдает мораторий на проведение испытаний ядерного оружия и одной из первых подписала ДВЗЯИ. США не только не ратифицировали договор, но и недавно приняли решение подготовить свои полигоны к возможному возобновлению ядерных испытаний.