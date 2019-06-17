Во время съемок клипа на Варвару упал квадрокоптер

Певица Варвара сняла клип в Ишутинском городище Липецкой области, на утесе реки Меча. Съемки затянулись на неделю: по словам этно-дивы, творческому процессу мешали аномалии «сильного энергетического места».

«Не знали, что делать. Техника в этих местах работает с перебоями. На второй день съемок на режиссера и оператора с высоты сорок метров упал дрон. Пришлось брать новый. Периодически отключалась или быстро разряжалась камера, а, чтобы заехать на один из холмов, пришлось толкать машину. Двигатель просто не тянул!» — призналась Варвара Федеральному агентству новостей.

Также отключались мобильные телефоны, происходили технические сбои с камерой, говорит певица. По рассказам местных жителей, краеведов и историков, много лет назад здесь находилось городское поселение скифов, ставшее серьезной преградой для татаро-монгольского нашествия.

«Городок был поистине неуязвим для врагов. С трех сторон его окружали крутые рвы, дополнительно была возведена укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал земляной вал», — рассказывает Варвара.

Тем не менее на днях съемки завершились. Клип был снят на недавнюю композицию «Разольется река», стихи которой принадлежат известной поэтессе Татьяне Рогозиной. Режиссером видео стал Антон Дорин, оператором Андрей Лебедянский.

Согласно легенде, Ишутинское городище много раз безуспешно пытались захватить татары: благодаря хитрости местных жителей, как только захватчики приближались к городу, он мгновенно пустел. Ни на улицах, ни в домах не было ни одного человека. Горе-воители обнаруживали только теплые угли в печах. Странное явление пугало суеверных татар, и они убегали прочь. А жители вновь возвращались обратно, появляясь словно из-под земли.

Певица Варвара часто выбирает необычные места для своих клипов. Среди них — Валаам, горы Марокко, Сибирь и Алтай, а также Соловки. Ожидается, что клип выйдет этой осенью.