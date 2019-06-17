Путин подписал закон об отмене лицензирования выпуска компакт-дисков

Москва, 17 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с положениями документа, исключение составят те случаи, при которых данную деятельность самостоятельно осуществляют лица, обладающие правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора.

Положения закона отменяют лицензирование изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. Данный шаг обусловлен развитием механизмов и способов распространения информации: спрос на видеокассеты и компакт-диски значительно сократился в связи с развитием Интернета. При этом устанавливается, что лицензии на осуществление указанного вида деятельности, выданные до дня вступления документа в силу, прекращают свое действие. Об этом говорится в сопроводительных документах к закону на стадии рассмотрения в парламенте.

Напомним, требование лицензирования изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей действует с 1998 года.