Аэропорт «Домодедово» начал проверять сотрудников на трезвость с помощью лазерного алкотестера

Москва, 17 июня. В московском аэропорту «Домодедово» установили лазерные алкотестеры для автоматической проверки сотрудников на алкогольное опьянение. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Лазерные алкотестеры были установлены на контрольно-пропускном пункте аэропорта «Домодедово». Оборудование предназначено для проверки сотрудников, которые работают на территории аэропорта, передает ТАСС.

«Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В пресс-служба также добавили, что лазерный алкотестер способен обнаружить наличие алкоголя в организме человека за одну секунду. Если алкотестер зафиксирует наличие паров алкоголя в дыхании сотрудника аэропорта не, то турникет для него не откроется. Новый алкотестер позволит автоматизировать процесс медицинского контроля в аэропорту без привлечения дополнительных ресурсов.