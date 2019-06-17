Суд обязал Грудинина передать две трети имущества бывшей жене

Москва, 17 июня. Экс-кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин передаст 2/3 имущества своей бывшей жене.

Постановление об этом было вынесено еще 23 апреля Видновским городским судом Московской области в связи с тем, что экс-супруга Грудинина имеет вторую группу инвалидности, но директор подмосковного совхоза обжаловал его. Сегодня Московский областной суд отклонил апелляцию и оставил это решение без изменений, сообщает РАПСИ.

Согласно постановлению суда первой инстанции, Грудинин должен будет передать экс-супруге две трети имущества, которое они успели нажить в совместном браке, в том числе деньги на банковских счетах, акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», а также другие ценные бумаги и иное имущество.

Как сообщал ранее Пятый канал, Павел и Ирина Грудинины прожили в браке 37 лет. Иск Грудинина о расторжении брака был удовлетворен в июле минувшего года. Тогда же стало известно, что бывший претендент на пост главы государства владеет белизским офшором Bontro LTD, который он не задекларировал при избрании депутатом горсовета Видного. После этого прокуратура внесла представление о лишении его мандата.

В марте Центральная избирательная комиссия РФ отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова.