Строительство полигона у архангельской станции «Шиес» остановлено

Архангельск, 17 июня. Строительные работы в районе станции «Шиес» в Архангельской области остановлены, заявил руководитель информационного центра «Экотехнопарка» Максим Лодыгин.

Лодыгин констатировал, что на данный момент все работы у станции «Шиес» Ленского района сворачиваются, технику доставляют в места ее дислокации, а строители готовятся отправиться на другие объекты.

Местные жители, которые выступили против этого строительства в регионе, могут лично следить за ходом работ: для этого на всей территории установлены веб-камеры. Также это место может посетить любой желающий в рабочее время — для этого необходимо лишь предварительно записаться. Представители «Экотехнопарка» также планируют организовать онлайн-беседу с населением, чтобы ответить на все интересующие вопросы.

Отмечается, что вся документация по потенциальному строительству на «Шиесе» отправлена на проверку с государственные органы. Лодыгин пояснил, что работы на месте продолжатся только в том случае, если этот вопрос будет согласован с местными жителями, передает телеканал «Юрган».

Напомним, о недовольстве жителей Архангельской области и Республики Коми строительством мусорного полигона у «Шиеса» было доложено президенту России Владимиру Путину. Глава страны 16 мая на медиафоруме ОНФ пообещал обсудить эту проблему с губернатором Архангельской области. Путин выразил мнение, что решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не навредить людям.