Зеленский рассказал, какого решения ждет от КС по вопросу роспуска Рады

Киев, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о затягивании Конституционным судом решения относительно конституционности его указа о роспуске Рады и проведении досрочных выборов. Слова украинского президента приводит телеканал «112 Украина».

Зеленский заявил, что распустил Верховную раду «и по закону, и по запросу общества». Он рассчитывает, что суд признает его указ конституционным.

Глава украинского государства, отвечая на вопрос, будет ли он выполнять решение, если КС признает указ неконституционным, предложил дождаться решения суда.

«Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд», — сказал Зеленский.

Ранее Конституционный суд Украины завершил открытые слушания по делу об указе Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Суд перешел к закрытой части рассмотрения дела.

Напомним, Зеленский практически сразу после инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд парламентариев не согласились с решением Зеленского и обжаловали его в Конституционном суде. КС должен принять решение до конца июня.