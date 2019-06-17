Прокуратура продолжает проверку информации о сыне-уклонисте Венедиктова

Федеральное агентство новостей ждет ответа от надзорных органов по поводу возможного уклонения от армии сына главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Возможно, личные связи в «высоких кабинетах» помогают главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову ловко прикрывать своего сына, предположительно уклоняющегося от службы в вооруженных силах. Во всяком случае молчание некоторых контролирующих органов в ответ на запросы Федерального агентства новостей по этому поводу вызывает вопросы.

Ранее ФАН представило результаты собственного расследования по поводу неблаговидного поведения Алексея Венедиктова — младшего, единственного сына главного редактора «Эха». Началось с того, что недавно отметивший совершеннолетие Венедиктов-младший засветился в качестве хамоватого бармена, и это было только началом неприглядной истории.

Затем выяснилось, что, возможно, молодой человек еще и нечист на руку — деньги за выпивку, которую он продавал с нарушением закона, похоже, шли мимо кассы. Впрочем, не исключено, что это просто политика хозяев, нанявших Алексея на работу: у питейного заведения не обнаружилось лицензии на продажу алкоголя.

Вскоре открылись и более интересные вещи: оказалось, достигший призывного возраста Алексей, возможно, уклоняется от призыва в вооруженные силы. Не исключено, что «откосить» от службы парню удалось не без помощи отца, и сделано это было весьма нетривиальным способом.

Журналистам удалось выяснить, что Алексей Венедиктов — старший позаботился о сыне заранее, воспользовавшись постановлением правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете». В постановлении есть очень удобный пункт: положение 15, пункт «д», согласно которому граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, воинскому учету не подлежат.

Как Венедиктову-старшему удалось «эвакуировать» из страны своего сына буквально накануне призыва, остается их маленькой семейной тайной. Но именно в ноябре 2018 года, когда Алексею должно было исполниться 18 лет и ни в каком высшем учебном заведении он не учился (что дает законную отсрочку от армии), в одном из интервью его отец проговорился о возникших проблемах.

Венедиктов-старший обмолвился, что, когда его «сын был под проблемой», он принял решение о его «эвакуации». Не угроза ли армии была этой «проблемой»? И какими связями в «высоких кабинетах», на наличие которых любит намекать Венедиктов, пришлось для этого воспользоваться, остается невыясненным.

Но, вероятно, все получилось как нельзя лучше: по информации источников ФАН, Венедиктов-младший числится в списке убывших из страны, а значит, может «косить» от армии совершенно законно.

Но все дело в том, что в реальности юный Алексей совершенно спокойно живет в Москве (поближе к родителям) и торгует выпивкой в полулегальном питейном заведении — кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане», расположенной по адресу: Марксистская улица, 18/8, строение 1, и, следовательно, может и должен служить в армии.

Вся эта история заставила ФАН обратиться в надзорные органы с просьбой проверить, не являются ли выявленные факты признаком укрывательства Алексея Венедиктова — младшего от призыва. В конце мая ФАН направило соответствующие запросы в прокуратуру Москвы и Генпрокуратуру с просьбой проверить имеющуюся у нас информацию и сообщить о результатах проверки.

Не получив ответа от надзорных органов, корреспондент ФАН дозвонился до прокуратуры Москвы, где нам сообщили: запрос Федерального агентства новостей 06.06.2019 был перенаправлен в адрес военного комиссариата Москвы.

Других пояснений и ответов мы до сих пор не получили, пока также нет разъяснений, по каким причинам реакция на наше заявление запаздывает. Напомним, статья 40 закона РФ «О средствах массовой информации (о СМИ)», предусматривает, что ответ на журналистский запрос должен быть предоставлен редакции в семидневный срок. Если в указанный срок не были предоставлены ответ или уведомление об отсрочке в предоставлении информации (с указанием причин такой отсрочки), это равносильно отказу и может быть обжаловано в суде.

В связи с этим ФАН повторно отправляет запросы в надзорные органы и надеется все-таки получить ответ.

Отметим, в настоящее время главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уклоняется от всех вопросов на тему своего сына, возможно, дожидаясь окончания весеннего призыва, который завершается 15 июля. Вероятно, Венедиктов надеется, что его сыну удастся в очередной раз «пересидеть» призыв, а потом будет придумана новая отмазка.