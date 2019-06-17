Власти Риги сообщили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии

Рига, 17 июня. Вице-мэр Риги Олег Буров заявил, что раскол коалиции в городском парламенте привел к политическому и экономическому кризису в столице Латвии.

В конце мая коалиция в Рижской думе потеряла большинство, после того, как из партии «Согласие» были исключены четыре депутата. Парламентарии отказались поддержать кандидатуры Сандриса Бергманиса на пост вице-мэра Риги и Олега Бурова на должность главы правление Рижского порта.

Буров подчеркнул, что выход четырех депутатов из партии «Согласие» привел к расколу коалиции в Рижской думе. Данная ситуация стала причиной возникновения экономического и социального кризиса в столице Латвии, передает РИА Новости.

«Это политический кризис, это и кризис экономической ситуации, потому что серьезная ситуация в этом году не только в Риге, но и во всех самоуправлениях. Мы, как и они, получили гораздо меньше отчислений от государства», — сказал Буров.

Ранее оппозиционные партии Рижской думы заявили о намерении созвать внеочередное заседание, в ходе которого будет выражено недоверие мэру Риги Дайнису Турлайсу. Данное решение было принято после встречи с Турлайсом, на которой он рассказал о дальнейшем будущем Рижской думы. Ближайшее заседание парламента Риги намечено на 20 июня.

Если противоречия в Рижской думе не будут урегулированы до конца августа, то уже осенью в столице Латвии могут состояться внеочередные выборы. Партия Дайниса Турлайса «Честь служить Риге» выступает против досрочных выборов. При этом представители партии готовы к проведению внеочередных выборов, если в ближайшее время ситуация не будет урегулирована.