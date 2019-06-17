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Сомнолог объяснил, как нужно спать для сохранения красоты

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Сомнолог объяснил, как нужно спать для сохранения красоты

Москва, 17 июня. Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для сохранения красоты необходима не продолжительность сна, а соблюдение режима.

Ранее британские ученые назвали оптимальную продолжительность сна для сохранения красоты и хорошего самочувствия. По их мнению, сон с 21.45 до 6.45 позволит снять усталость и избавиться от стресса.

Кудинов обратил внимание на то, что выводы британских исследователей не новы, поскольку это уже известный факт. Он отметил, что все люди разные и продолжительность сна для каждого человека может отличаться.

Сомнолог подчеркнул, что важна не столько продолжительность сна, сколько режим. По его мнению, для сохранения красоты и здоровья необходимо просыпаться в одно и то же время.

«Если нам надо на работу к 9 утра, то примерно в это же время, часов в 6.45 -7, все обычно и просыпаются. Важнее не во сколько, а просыпаться в одно и то же время», — сказал Кудинов в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что в выходные и праздничные дни следует просыпаться в это же время.

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Автор: Данила Копп
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