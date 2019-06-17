Невзорова призвали проявить внимание к страдающей от рака бывшей жене — звезде «Экипажа»

Актриса Александра Яковлева, чрезвычайно популярная в 1980 годы благодаря первому советскому блокбастеру — фильму-катастрофе «Экипаж», — страдает от онкологического заболевания в тяжелой стадии. Как актриса борется с болезнью, и что ей пришлось пережить в связи с предательством самого близкого человека, Яковлева рассказала в эфире телеканала «Россия 1» в программе Андрея Малахова, посвященной скончавшейся три года назад от онкологического заболевания Жанне Фриске.

Александра Яковлева также рассказала, что хочет проститься с поклонниками, как и подобает актрисе: на сцене. Она пригласила всех на свой бенефис, который состоится 19 июня в Доме молодежи «Царскосельский» в городе Пушкине под Петербургом. Яковлева, которая давно не появлялась на сцене, сыграет одну из ролей в спектакле «Две женщины и лейтенант» по пьесе Татьяны Москвиной.

«В роли Киры зрители увидят легенду советского кинематографа Александру Яковлеву. Бенефисное возвращение!» — сообщают организаторы.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, который много внимания уделяет отечественному шоу-бизнесу, считает, что зрительское внимание благотворно скажется на здоровье Яковлевой. Блогер призвал журналиста, писателя, телеведущего и режиссера Александра Невзорова в этой ситуации проявить максимум внимания к своей бывшей супруге (Невзоров — второй муж Яковлевой).

«Достаточно проявить к человеку внимание, и у него снова появляются силы жить, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — После эфира у Андрея Малахова с участием Александры Яковлевой я понял, что даже самый страшный диагноз — не повод опускать руки!»

Собеседник ФАН с сочувствием напомнил, что открытая, прекрасная и жизнерадостная Яковлева сама рассказала, что врачи фактически вынесли ей приговор: онкология в тяжелой стадии.

«Но она пришла к Малахову не жаловаться, а позвать поклонников на свой бенефисный спектакль, — говорит Вадим. — Да, несмотря на тяжелую болезнь, звезда «Экипажа» возвращается на сцену. К 60-летию Александры Яковлевой питерский писатель и драматург Татьяна Москвина подарила актрисе целый спектакль. Уверен, бенефис поможет Яковлевой не только порадовать зрителей, но и зарядиться позитивными эмоциями, которые помогут ей в борьбе с тяжелой болезнью».

Манукян отметил, что такому известному и популярному в Петербурге человеку как Александр Невзоров ничего не мешает посетить спектакль в Пушкине.

«Очень надеюсь, что на спектакль придет и Александр Невзоров, бывший муж Яковлевой. Призываю также ее коллег-артистов, поклонников, словом всех, кто хочет поддержать звезду советского кино, приехать в Пушкин на ее спектакль. Давайте зарядим позитивом Александру Яковлеву! Позитивные эмоции и аншлаг помогут продлить ее дни и уж точно наполнят их радостью!» — подчеркнул Вадим Манукян.

Александра Иванес (творческий псевдоним Александра Яковлева) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Фамилия по третьему мужу — Аасмяэ.

Яковлева дебютировала в кино в 1979 году в роли Тамары в фильме «Экипаж» (где сыграла в откровенной эротической сцене, чуть ли не первой в советском кино). После этого фильма Яковлева сразу стала признанной звездой отечественного кинематографа. Она много снималась, работала как режиссер, после окончания актерской карьеры занялась общественно-политической деятельностью. Среди самых известных ее ролей — Аленушка в фильме «Чародеи» и мисс Диана Литтл в картине «Человек с бульвара Капуцинов».

В ремейке «Экипажа» от 2016 года с Владимиром Машковым и Данилой Козловским в главных ролях Яковлева трогательно сыграла свою постаревшую героиню из первого фильма — Тамару Игоревну.

У Яковлевой двое детей и четверо внуков. Первым ее мужем был известный петербургский актер Валерий Кухарешин, вторым — Александр Невзоров, третьим — парашютист, гражданин Эстонии Калью Аасмяэ.

О личной жизни Яковлевой в настоящее время ничего не известно. О том, что у актрисы рак в тяжелой форме, стало известно от нее самой: Яковлева рассказала об этом в телевизионном эфире.