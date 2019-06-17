Москва, 17 июня. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг Польши. По его словам, это позволит «отпугивать возможного агрессора». Он уточнил, что в рамках этого усиления в Польше будут размещены американские военные в шести точках, преимущественно у восточной границы.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал усиление восточного фланга Североатлантического альянса. По его словам, складывается впечатление, что подобные действия Варшава «совершает под каким-то гипнозом». Он напомнил, что вся история Польши, пострадавшей многократно от войн, «вопиет против дополнительного размещения на ее территории войск США». Клинцевич оценил планы Польши усилить восточный фланг НАТО.

Как сообщила пресс-служба, политик подчеркнул, что «даже в театре, ружье, висящее на стене, в конце пьесы стреляет».

«А сколько американских «ружей» уже развесило и еще собирается развесить в своем доме нынешнее польское руководство!? Игнорирование уроков истории еще никому не приносило добра», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Польше разместят эскадрилью разведывательных беспилотников США. Об этом говорится в декларации о сотрудничестве в военной сфере США и Польши, которую накануне подписали руководители государств Дональд Трамп и Анджей Дуда.

В документе речь идет о разведывательных беспилотных летательных аппаратах MQ-9, кроме того, как ранее сообщал ФАН, США намерены увеличить численность своего военного контингента в Польше на тысячу человек.

При этом на Польшу возложены обязательства за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и разведывательных беспилотников.

Речь идет о строительстве военного аэродрома, штаба дивизии Соединенных Штатов, а также прочих объектов для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения».

Напомним, американский лидер Дональд Трамп не исключил военной операции против Ирана, однако предпочел бы вести переговоры с властями республики.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в интервью телеканалу ITV. Трамп утверждает, что Иран участвовал в 14 военных операциях, когда он пришел к власти в 2016 году. Он обвинил иранское руководство в поддержке терроризма.