Источник опроверг покупку Пугачевой места на кладбище

Москва, 17 июня. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не покупала участок на Кузьминском кладбище Москвы, об этом сообщил осведомленный источник. На кладбище находится семейно-родовое захоронение певицы.

Информация о том, что якобы Пугачева приобрела место на кладбище, появилась после программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Народная артистка СССР рассказала, что хочет быть похороненной рядом со своим братом Евгением на Кузьминском кладбище.

Кроме того, в студии НТВ скульптор рассказал, как мог бы выглядеть семейный склеп артистки. Специалист даже предложил украсить склеп гербом и вензелем.

Однако источник телеканала «360» опроверг информацию о покупке места на кладбище. По данным источника, Пугачева может получить участок на кладбище рядом со своей семьей по закону. Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле», артистка действительно может быть погребена рядом со своими родными.

Ранее Пугачева отпраздновала свой юбилей грандиозным концертом в Кремле. Примадонне исполнилось 70 лет 15 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные помогли исполнительнице подняться «на вершину эстрадного Олимпа».

При этом певица не перестает радовать поклонников яркими образами. Пугачева восхитила поклонников новым селфи в Instagram. На фото она позирует в очках в красной оправе, алом свитере и с красной помадой на губах.