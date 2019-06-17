«Магнит» начал принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки в нескольких городах РФ

Москва, 17 июня. Компания «Магнит» начала принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки в нескольких городах России. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

В ряде магазинов «Магнит» установлены устройства для приема использованной потребительской тары.

«Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 литров», — говорится в сообщении.

Сдавать алюминиевые банки и пластиковые бутылки уже можно в супермаркетах «Магнит Семейный» в Москве, Красногорске и Краснодаре.

Согласно заявлению компании, работа принимающих использованную тару устройств — совместная экологическая инициатива «Магнита» и пивоваренной компании AB InBev Efes. Цель проекта состоит в повышении интереса покупателей к участию в экологических акциях.

Отмечается, что устройство будет выдавать купон, который позволит покупателям получить десятипроцентную скидку на продукцию AB InBev Efes.