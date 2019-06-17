Террористы ИГИЛ* убили семерых жителей Сирии, собиравших пшеницу к югу от Ракки

16 июня в 14 часов в районе населенного пункта Тель-Арида, расположенного в 40 километрах южнее города Ресафа на юге провинции Ракка, террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) атаковали гражданских лиц. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал подробности случившегося и прислал несколько шокирующих кадров из Сирии.

Боевики ИГИЛ1 в количестве 17 человек совершили нападение на местных жителей, собиравших урожай пшеницы. В результате нападения было убито семь жителей Тель-Ариды – два водителя, два комбайнера и трое разнорабочих.

Через полчаса к месту убийства прибыл патруль союзных Сирийской арабской армии (САА) сил. Бойцы осмотрели место нападения, после чего вывезли тела убитых в город Дейр-эз-Зор.

Таким образом, боевики «спящих» ячеек ИГ1 продолжают проводить теракты и диверсии на востоке арабской республики. Подавляющее их число происходит на восточном побережье Евфрата, где базируются подконтрольные США курдские Демократические силы Сирии (SDF). Из-за того, что курды так и не провели тщательную зачистку захваченных районов от остатков бандгрупп «Исламского государства», нападения джихадистов до сих пор происходят там почти ежедневно, и эта тенденция только усугубляется.

Так, жертвами бандформирований ИГИЛ только за первую неделю текущего месяца стали как минимум 48 бойцов «Демократических сил», о чем ФАН писало ранее. Причем исламисты постоянно используют смертников, «джихад-мобили», самодельные взрывные устройства, в результате чего гибнет и большое количество гражданских лиц.

Предполагается, что напавшие на жителей Тель-Ариды боевики могли также проникнуть из Восточного Заевфратья, до сих пор кишащего террористами из-за потворства курдов и Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.