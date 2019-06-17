Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 17 июня. Муж Елизаветы II 98-летний принц Филипп был против свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Недовольство герцога Эдинбургского, по данным таблоида The Sun, вызвала профессия возлюбленной внука.

«С актрисами изменяют, но на них не женятся», — заявил он Гарри, когда тот еще ухаживал за Меган.

Однако Гарри пренебрег советом деда и 19 мая прошлого года вступил в брак с Маркл. В мае этого года Меган родила своего первенца. The Sun отмечает, что несмотря на то, что Гарри ослушался Филиппа, это совсем не испортило их отношения. Муж британской королевы одним из первых увидел сына Гарри.

Источник газеты утверждает, что беспокойство по поводу романа с Маркл Гарри высказывал и его старший брат Уильям, и другие родственники. Однако Гарри «отстаивал отношения с Меган очень жестко».

По мнению историка королевской семьи, сейчас Маркл имеет огромную власть над мужем и становится все могущественнее.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что няню ребенка Меган и Гарри обязали подписать соглашение о неразглашении информации. В обмен на это женщину освободили от необходимости работать по ночам. В ночное время Маркл сама следит за малышом и кормит его каждые несколько часов.

Отметим, что избранница старшего брата Гарри принца Уильяма Кейт Миддлтон до замужества работала в компании своих родителей, создавала дизайны каталогов компании, занималась фотосъемкой.