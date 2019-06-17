Путину и Лукашенко к 25 июня представят предложения по интеграции Москвы и Минска

Минск, 17 июня. Правительства Белоруссии и России должны к 25 июня представить президентам двух стран согласованные предложения по дальнейшей интеграции Москвы и Минска в рамках Союзного государства. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

По его словам, касательно дальнейшего развития интеграционных процессов есть поручения президентов РФ и Белоруссии, над которыми работают кабинеты министров.

«Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения [президентам] по дальнейшему углублению нашей интеграции», — сказал Владимир Андрейченко в комментарии ТАСС.

Он отметил, что на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России «не замалчивались нерешенные вопросы». Андрейченко подчеркнул, что интеграция является очень непростым процессом. По его мнению, на сегодняшний день в данном направлении есть много «проблемных вопросов».

«Суть этих проблем сводится к тому, что мы все-таки не смогли создать единый рынок и создать равные условия для субъектов хозяйствования», — сказал Владимир Андрейченко.

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым сообщил, что Москве и Минску удалось согласовать около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. По его мнению, окончательное согласование программы может быть достигнуто 21 июня на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Сергея Румаса.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры о внедрении единой валюты в России и Белоруссии ведутся, однако сейчас они находятся на начальной стадии.