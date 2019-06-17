Эксперт объяснил, как может развиваться дальнейшая карьера экс-посла Бабича

Интрига вокруг будущей деятельности экс-посла России в Белоруссии Михаила Бабича сохраняется. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя назначение Бабича заместителем министра экономического развития РФ.

«Лично мне интрига не кажется завершенной. Меня очень удивило это назначение, поскольку до сих пор нет ответа — чем же он будет заниматься», — сказал он.

Собеседник ФАН видит два варианта развития событий.

«Первый — это некий вариант кадрового резерва, то есть Бабич будет ждать дальнейшего назначения, — полагает эксперт. — Потому что он, конечно, может заниматься экономическими вещами, но, как правило, он занимался неким сочетанием экономических и силовых вещей. И, таким образом, на должности замминистра он будет ждать».

По мнению Маркова, предыдущая должность Бабича по уровню была выше, чем уровень министра.

«Он был полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, а это уровень вице-премьера, — напомнил он. — А потом был послом в Белоруссии, но при этом — спецпредставителем президента, что тоже очень высокий уровень.

При этом было отмечено, когда он ушел с поста посла, поскольку возникла конфликтная ситуация, что руководство высоко оценивает его работу. Поэтому понижение на уровень или даже два уровня выглядит странно! Назначение Бабича замминистра вступает в противоречие с его предыдущими должностями и высокой оценкой его работы на этих позициях».

Политолог отметил, что пока ясности нет и уже ближайшее будущее покажет, в какую сторону будет развиваться ситуация.

«Второй вариант — он будет заниматься тем же самым Донбассом, его экономической интеграцией. Дело в том, что до сих пор не выполнены неоднократные указания президента [РФ Владимира] Путина о том, что все предприятия Донбасса должны получить нормальные рынки сбыта. Их нужно найти, интегрировать, а для этого нужны соответствующие полномочия», — объяснил Марков.

Напомним, что решением президента России Михаил Бабич был освобожден от должности посла РФ в Белоруссии, а также от должности спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь 30 апреля 2019 года с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

В СМИ и социальных сетях это событие было понято неоднозначно. В частности, высказывалось предположение, что Бабич заменит Владислава Суркова на Донбасском направлении.