Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Москва, 17 июня. Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук. Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.

Обложку со снимком звездной пары, сделанном на фестивале «Кинотавр» в Сочи, журнал опубликовал на своей странице в Instagram.

«Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку», — написала Ксения Собчак под фотографией.

Редакция журнала ответила на негодования телеведущей.

«Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке. Герои красивых официальных светских выходов нередко украшают обложки «Hello!» во всем мире — эту обложку мы сделали с большой любовью к вам. Всегда рады вашим появлениям в журнале», — написали сотрудники глянцевого издания.

В ответ Собчак сообщила, что они с Богомоловым не позировали, а просто пришли вместе на мероприятие. Она подчеркнула, что пара ни от кого не скрывается, но и афишировать отношения тоже не хочет. Кроме того, Собчак упомянула, что сама много лет была главным редактором и знает о необходимости согласовывать обложку с героями снимка.

«Даже если вы делаете что-то с любовью, нельзя это делать против воли», — подчеркнула телеведущая.

В ответ редакция «Hello!» сообщила, что издание является еженедельным, и обложки не согласуются с героями, когда речь идет о снимках с красной ковровой дорожки или светских мероприятий. Сотрудники журнала подчеркнули, что согласование проходят снимки, сделанные на специальных фотосессиях.

«Угадать, что вы смотрели в объектив против воли, мы никак не могли», — заключили работники редакции.

Главный редактор «Hello!» Светлана Бондарчук пока не прокомментировала ситуацию. Они с Собчак давно знакомы, вместе посещают театральные премьеры, светские мероприятия и дни рождения общих друзей. При этом Бондарчук не сможет сделать вид, что не знала о планах редакции, поскольку тоже находилась на «Кинотавре».

Отметим, что некоторые пользователи социальных сетей встали на сторону журнала и посоветовали Ксении Собчак «сидеть дома», если она не хочет лишнего внимания. Другие комментаторы тоже не нашли ничего страшного в «очередной дозе сплетен», которой стал снимок звездной пары.