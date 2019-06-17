Пожилая жена опозорила Гогена Солнцева перед гостями

Москва, 17 июня. Шоумен Гоген Солнцев пришел в ярость после того как узнал, что его пожилая супруга Екатерина Терешкович выпила весь элитный алкоголь, который хранился у него дома.

По словам Солнцева, к нему в гости пришли люди, которых он решил угостить дорогим коллекционным шампанским. Однако в своем домашнем баре Солнцев обнаружил пустые бутылки. По словам шоумена, данный инцидент опозорил его перед гостями. После этого Солнцев пришел в ярость, опубликовав на своей странице в Instagram пост с оскорблениями в адрес Екатерины Терешкович.

«Я деньги за все эти напитки с твоей пенсии заберу! Только, боюсь, пенсии твоей месяца за три и то не хватит!» — написал шоумен.

При этом многие пользователи соцсети не поддержали Солнцева в этой ситуации. По мнению поклонников, заявление Солнцева является недостойным поступком для мужчины.

«Да на самом деле ты думаешь только о себе, тебе Катя нахрен не нужна, это пиар все», — пишет niika._23.

«Лицо довольное, как будто она у тебя эликсир молодости выпила», — отмечает iuliandriushenkova.

«Оставьте бабку в покое?!» — призвал muludutatu.

«Неужели это кому то еще интересно?» — интересуется tuenlen_25.

«А Катя где находится? Почему надо в инсту это писать? Для сбора отзывов? Кто то не так давно плакался, что в его жизнь лезут. Очередная комедия», — отмечает lenochkakikina.

«Когда будет эфир у Малахова?» — спрашивает camino_feliz7.

Напомним, в 2018 году бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев женился на 64-летней Екатерине Терешкович. Благодаря необычному браку «звездная пара» регулярно упоминается в СМИ и принимает участие в различных ток-шоу. Кроме того, супруги постоянно устраивают скандалы, чтобы обеспечить себе рейтинг.