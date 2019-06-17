Взрыв прогремел в подконтрольном курдам городе Камышлы в Сирии, есть погибшие

Дамаск, 17 июня. Террористы взорвали заложенную в автомобиле бомбу в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, об этом сообщило агентство SANA.

По данным агентства, бомба была заложена в припаркованном автомобиле в квартале Каддур-бек. Число погибших в результате взрыва уточняется, также агентство сообщило о пострадавших среди мирных жителей.

Город Камышлы у сирийско-турецкой границы находится под контролем курдских «Сил народной самообороны» (СНС, вооруженное крыло партии «Демократический союз»). Однако в районах сирийских госучреждений остаются представители официального Дамаска, в том числе полицейские. Провинция Хасека, где расположен Камышлы, находится под контролем курдских формирований, которые взяли на себя обязательство очистить территорию от террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Однако на подконтрольной курдам территории регулярно происходят террористические атаки. Кроме того, в плену у курдов находятся около тысячи исламских беженцев, а также еще 550 женщин и более тысячи детей, которые проживают с ними.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, подконтрольные курдам районы страдают от масштабных пожаров посевов, ежедневно сгорают десятки, а то и сотни гектаров зерновых. Разные стороны обвиняют в организации пожаров различных исполнителей, от «спящих ячеек» ИГИЛ1 до турецких пограничников, однако очевидно одно — местные фермеры, курдские администрации и силы SDF до сих пор не способны справиться ни с поджигателями, ни с пожарами.

1 Организация запрещена на территории РФ.