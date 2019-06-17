Совету ЕС указали на двойные стандарты в вопросе безопасности в Черном море

Политолог Богдан Безпалько заявил, что ЕС вновь вернулся к политике двойных стандартов в вопросе безопасности в Черном море.

Ранее министры иностранных дел 28 стран Европейского союза выразили обеспокоенность в связи с ситуацией по безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, дипломаты подтвердили политику непризнания Крыма частью России.

«Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, свобода судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Министры иностранных дел также добавили, что в настоящее время наметился рост стратегической роли Черного моря, поэтому призвали мировое сообщество к расширению сотрудничества в регионе.

«В частности, подчеркивается важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и связи в регионе и за его пределами», — значится в документе Совета.

Кроме того, там же указывается, что «расширение сотрудничества в Черноморском регионе будет способствовать реализации стратегии ЕС по соединению Европы и Азии и ее четырех приоритетов с точки зрения транспорта, энергетики, цифровых технологий и связи между людьми». Комментируя совместное заявление дипломатов ЕС, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «страны Евросоюза вновь вернулись к политике двойных стандартов».

«В данной ситуации нужно говорить о двойных стандартах. В таком случае также нужно призвать ЕС отказаться от признания Голанских высот частью Израиля, восточного Иерусалима частью Израиля. Призвать Великобританию отказаться от суверенитета над Фолклендскими островами, несмотря на то, что там тоже был проведен референдум, хотя они находятся за тысячи километров от Великобритании. А также призвать провести референдум на ряде территорий, которые являются заморскими, дальними и т.д. До сих пор у Франции, Голландии, Бельгии есть такие территории. Я бы обратил внимание на, скажем, южноамериканские территории Франции, нужно поставить вопрос о статусе панамского канала», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, если действовать объективно, то кроме вопроса принадлежности Крыма, Евросоюз должен рассматривать и решать территориальные конфликты других стран, а не только государств Причерноморья.

«Пусть ЕС объявит войну Турции, хотя бы торгово-экономическую, объявит санкции против Анкары, ведь она открыто поддерживает турецкую республику Северного Кипра. Немедленно приступит к военной операции против Косово, которое незаконно существует как государство, признает суверенитет Сербии над этой территорией, введет туда войска, выгонит американцев. И вот тогда давайте, тогда действительно мы можем поговорить о статусе Крыма, о Керченском проливе, свободе судоходства и т.д. Какая к черту свобода судоходства, если, допустим, сейчас в Оманском заливе неизвестные нападают на танкеры, подвергая их экипажи опасности? А США сейчас вообще готовы развязать войну в этом регионе. Какая к черту свобода судоходства? Пусть обеспечат там свободу судоходства», — продолжает Безпалько.

Эксперт уверен, что черноморский регион важен для ЕС, так как, обладая Крымом, Россия может контролировать половину, если не всю территорию средиземноморья. А это существенная часть влияния ЕС.

«Но в целом Евросоюз — это всего лишь вассал США. Несмотря на то, что абсолютно всем странам ЕС санкции против России наносят масштабный экономический ущерб, ни одна из них не голосует против давления. А этого было бы достаточно для того, чтобы режим санкций был отменен. Ну и где все наши рыночные механизмы? Вы своими интересами озаботьтесь, господа европейцы, мигрантами, теракты у вас по всей Европе — в Париже, Манчестере, Леоне», — заключил политический аналитик.

Напомним, Европейский союз на разных уровнях обсуждает Черноморский регион после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. После недолгой погони экипажи кораблей были задержаны. Им предъявлены обвинения в нарушении границы РФ.