Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Москва, 17 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Глава кабинета министров дал указание принять меры в случае необходимости.

На совещании с вице-премьерами Медведев отметил, что в сообщениях о росте цен на бензин речь идет о заправках «Газпром нефти» и некоторых других.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — сказал премьер-министр, обращаясь к Козаку.

Вице-премьер сообщил, что вечером встретится с главами нефтяных компаний и обсудит с ними этот вопрос, передает ТАСС.

«Проверьте, что там происходит, мне потом доложите», — поручил Медведев.

По данным Росстата, с 3 по 9 июня цены на топливо повысились в 58 субъектах РФ. Самый большой скачок произошел в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях, сообщает News.ru.

По данным Thomson Reuters Kortes, средняя розничная цена на топливо марки Аи-92 с 10 по 14 июня выросла на 11 копеек и составила 42,33 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 10 копеек за тот же период. Его средняя стоимость составила 45,5 рубля за литр.

Отмечается, что в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили статистику других регионов. Здесь Аи-92 подорожал на 74 копейки, а его средняя стоимость составила 45,84 рубля за литр. Аи-95 на Дальнем Востоке подорожал на 67 копеек, а его цена достигла 47,51 за литр.

В ноябре прошлого года после резкого повышения цен на бензин и дизель в России правительство и нефтяные компании договорились заморозить розничную стоимость топлива до 31 марта 2019 года. Позднее соглашение продлили до конца первого полугодия текущего года.

В конце мая Российский топливный союз направил обращение Дмитрию Козаку с предупреждением о возможном скачке цен на бензин. Вице-премьер сообщил, что правительство мониторит ситуацию на рынке. Козак уточнил, что «биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись» в связи с ростом мировых цен на топливо.