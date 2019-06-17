Влюбленную Ани Лорак раскритиковали за фото в драных шортах

Москва, 17 июня. Поклонники певицы Ани Лорак снова раскритиковали ее наряд. Поводом для негативных комментариев в Сети в адрес артистки стал новый снимок, который она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Певица запостила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в новом образе: на ней надеты рваные шорты и короткий топ. В подписи к фото указан хэштег: «я в любви».

Фото влюбленной Ани Лорак в драных шортах возмутило поклонников.

«Это что за лохмотья. Женщине уже 40 лет», — написал пользователь под ником zhanna.022.

Наибольшее внимание критики уделили шортам артистки.

«Однако моль совсем озверела», — написал spiridonov7311.

«Ну и вид драной кошки!» — цитирует одного из комментаторов украинское издание Obozrevatel.

Ранее выбранный певицей образ уже вызывал критику со стороны пользователей Сети. В конце мая поклонники артистки раскритиковали ее за слишком откровенный наряд, которым она также похвасталась на своей странице в соцсети Instagram.

Личная жизнь певицы тоже находится в центре внимания ее поклонников. Напомним, в начале 2019 года Лорак развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После этого ей приписывали несколько романов. В июне СМИ сообщили, что певица встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Сама Ани Лорак имя нового спутника не раскрывает.