Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

207
0 Оставить комментарий

Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Москва, 17 июня. Более 700 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в четверг. Такие сведения привел телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные колл-центров.

По состоянию на 9.00 17 июня поступило к прямой линии с главой государства 700 669 обращений. Из них 408 044 обращений поступило по телефону, 201 315 — по СМС или ММС, 32 760 — через приложение, 25 790 — через социальные сети. Еще 32 760 писем пришло на сайт.

Прямая линия с президентом России начнется 20 июня в полдень (по московскому времени). Сразу несколько телеканалов, в том числе Первый и «Россия 1», и радиостанции «Маяк» «Вести FM» и «Радио России» будут вести трансляцию.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров