Эксперт рассказал о «незамеченной» детали в отчете о катастрофе SSJ-100

Москва, 17 июня. В докладе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» есть «незамеченная деталь», заявил источник телеграм-канала Baza, который якобы принимал участие в подготовке документа.

По словам анонимного эксперта, сильное задымление и быстрое распространение огня внутри салона самолета могло произойти из-за открытой двери. Он уточнил, что речь идет о задней двери пассажирской кабины.

Источник убежден, что дверь открыл бортпроводник «Аэрофлота», пытаясь спасти пассажиров. После этого произошло задымление салона, предполагает собеседник Baza.

«Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее, — приводит его слова телеграм-канал. — А так дым затягивало в салон. Пилоты так вентилируют салон — открывают заднюю и переднюю дверь».

Специалист также утверждает, что доказательством этой версии может служить состояние багажного отсека во время трагедии. Уточняется, что там были закрыты двери, и якобы поэтому эта часть самолета пострадала не так сильно. По информации эксперта, там не было открытого огня, лишь были обнаружены следы копоти.

Однако в самом докладе МАК об этой «важной детали» не упоминается. Кроме того, в документе не указано, что задняя дверь была именно открыта кем-то.

«Задняя правая дверь пассажирской кабины отсутствует вместе с рычагом навески. Планка аварийного трапа находится в зацеплении с кронштейнами пороговых балок. Шпангоут, на котором навешена дверь, удален при аварийно-спасательных работах. По анализу фотографий, после АП дверь находилась в закрытом положении, — уточняется в документе комитета. — Дверь с рычагом навески была найдена в обломках под самолетом. Задняя левая дверь пассажирской кабины отсутствует (сгорела). Рычаг навески находится в открытом положении. Планка аварийного трапа найдена в обломках самолета на земле».

Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности на борту — нарушении связи и отключении аватопилота. В «Шереметьево» лайнер совершил жесткую посадку, после чего последовало возгорание борта. В трагедии погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

14 июня МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе.